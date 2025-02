L’entusiasmo del Rugby giovanile in un raduno a Olbia

Raduno di Rugby giovanile a Olbia.

Domenica 16 febbraio 2025 il campo di Rugby via Giuliano Lissia 15 si è trasformato in un palcoscenico di entusiasmo, gioia e passione sportiva, per via di un raduno giovanile regionale organizzato dall’Olbia Rugby. L’evento ha riunito oltre un centinaio di giovani provenienti da ogni angolo della Sardegna, che hanno animato il rettangolo verde con la loro energia contagiosa e la gioia di vivere il rugby.

La mattina.

La manifestazione ha preso il via alle nove e trenta con le gare dei più piccoli. I giovani atleti, carichi di determinazione, hanno dato vita a una intensa competizione sul campo, regalando momenti di pura allegria e dimostrando sin da subito il loro spirito combattivo. Sugli spalti, il pubblico ha offerto calorosi incoraggiamenti, contribuendo a creare un’atmosfera vibrante e accogliente.

Nel frattempo, la club house ha svolto un ruolo fondamentale nel rendere la giornata ancora più piacevole. Le responsabili hanno organizzato una ricca colazione e offerto una selezione di dolci e stuzzichini salati, deliziando i presenti e rafforzando il senso di comunità dei partecipanti. Successivamente, i membri della prima squadra, appena rientrati da una trasferta vincente ad Arezzo, hanno animato l’evento con un barbecue. I profumi invitanti dei panini con salsiccia, delle patatine fritte e delle polpette di carne hanno ulteriormente alimentato il clima di festa.

Le squadre delle varie categorie si sono sfidate per tutta la mattina. A concludere la competizione, il torneo a tutto campo delle squadre Under 14. Le compagini di Olbia, Alghero, Cagliari, Capoterra, Sassari, Bulldog e Sinnai si sono alternate in partite intense, mantenendo il rispetto delle regole e dimostrando uno sport di alta qualità, condito da un fair play evidente.

L’Olbia Rugby Under14.

Le Api Olbiesi Under 14, allenate da Roberto Palomba e Paolo Asara, si sono distinte per il gioco di squadra e le straordinarie abilità individuali. Gli olbiesi hanno raggiunto una maturità che per il futuro fa intravvedere nuova linfa vitale per la prima squadra. In tutte le partite disputate, i ragazzi hanno meritato l’elogio del pubblico e degli allenatori. Due giovani talenti olbiesi, Gabriele Dongu e Andrea Tomei, hanno meritato un riconoscimento particolare per la maturità espressa sul campo, sia dal punto di vista tecnico che sportivo.

Il presidente Maurizio Spano, presente fin dalle prime ore del mattino, ha espresso la sua soddisfazione per lo svolgimento del raduno: “Un plauso a tutti i club che hanno partecipato a questa festa del rugby”, ha affermato.

La giornata si è conclusa con il terzo tempo, un momento conviviale accompagnato da musica e spensieratezza, che ha consolidato i legami tra i partecipanti e gli organizzatori, lasciando un ricordo indelebile e la prospettiva di futuri raduni altrettanto appassionanti.

