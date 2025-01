Solida prestazione degli olbiesi, che dominano.

L’Olbia Rugby ha conquistato una importante vittoria all’esordio alla fase nazionale di Serie C sul campo del Livorno, imponendosi per 24 a 17 in una partita combattuta e caratterizzata da un’intensa fisicità. Gli olbiesi, solidi nelle fasi statiche e determinati nelle azioni offensive, hanno saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni, resistendo ai tentativi di rimonta dei padroni di casa.

Il massimo vantaggio dell’Olbia Rugby sul Livorno.

La gara si è aperta con gli olbiesi in attacco, che hanno presto trovato la prima meta grazie a una manovra ben orchestrata, trasformata con precisione dal capitano Gabriele Paone. Nonostante una pronta reazione del Livorno, l’Olbia ha mantenuto il controllo, consolidando il vantaggio con una seconda meta segnata dagli avanti, frutto di una mischia dominante e di un efficace sostegno in fase offensiva.

Sul punteggio di 14-0, il Livorno ha accorciato le distanze con un’azione rapida e incisiva dei tre quarti, che ha sorpreso la difesa olbiese. Da quel momento, il match è rimasto in bilico, con entrambe le squadre impegnate in un confronto serrato. L’Olbia ha fatto valere la propria superiorità nelle mischie e nelle fasi statiche, mentre il Livorno ha cercato spazi con la velocità dei suoi tre quarti.

Il ritorno del Livorno.

Un’altra azione corale degli olbiesi ha portato alla terza meta, consolidando il vantaggio sul 19-7. I toscani, però, non si sono arresi e sono riusciti a segnare nuovamente, riducendo il distacco e riaccendendo la partita. La risposta dell’Olbia è stata immediata: sfruttando un’altra mischia ben gestita, gli ospiti hanno siglato la quarta meta, portando il punteggio sul 24-12.

Nel finale, il Livorno ha trovato ancora la forza di andare in meta, ma il tempo a disposizione non è stato sufficiente per completare la rimonta. Al fischio finale, l’Olbia Rugby ha potuto celebrare una vittoria meritata, frutto di una prestazione collettiva solida e disciplinata.

Il primo a complimentarsi con i giocatori e con il coach è stato il presidente Maurizio Spano, che non ha perso neanche un istante di questa faticosa ma gloriosa trasferta. “Il campionato è lungo,” dichiara con un sorriso soddisfatto, “ma vincere la prima fuori casa è qualcosa di straordinario.”

