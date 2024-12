L’ultima partita di Serie C regionale per l’Olbia Rugby.

Domenica l’Olbia Rugby ha dato vita all’ultima passerella regionale prima dell’inizio della fase nazionale del campionato di Serie C.

Contro l’Oristano Rugby le api olbiesi sono entrate in campo accolte da un fragoroso applauso del pubblico, accorso numeroso per salutare l’ultima performance dei gialloneri prima della sosta natalizia. La formazione giallo-nera è partita subito all’attacco, seminando scompiglio nella difesa avversaria. L’Olbia si mostra ben organizzata e in mischia domina. Dopo pochi minuti arriva la prima meta, trasformata con precisione dal numero dieci e capitano, Gabriele Paone. Gli ospiti, però, non si arrendono: lottano su ogni pallone e mostrano un buon affiatamento in campo. Con il passare del tempo, gli olbiesi hanno trovato la via della meta con maggiore frequenza. Il primo tempo si è chiuso con un perentorio 45:0 a favore delle Api Olbiesi.

L’Oristano Rugby è tornato in campo rigenerato, e per qualche minuto è riuscito a mettere in difficoltà i padroni di casa, che hanno sofferto la pressione per alcuni minuti, prima di tornare in attacco, e trovare un’altra meta. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco, i padroni di casa hanno alzato il ritmo, mettendo gli avversari in difficoltà. E’ terminata con un netto 71:0 per le Api Olbiesi. Un risultato ampiamente meritato, ottenuto contro una squadra ben organizzata e che, nonostante la superiorità degli avversari, non ha mai dato segni di cedimento mentale.

Con questa vittoria, si è conclusa per la senior olbiese la prima fase regionale del campionato di Serie C, la fase nazionale avrà inizio il 18 gennaio 2025, in Toscana.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui