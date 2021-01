Filippo Tortu annuncia di essere positivo al Covid-19

L’atleta è in quarantena.

“Ho da poco fatto il test rapido per il COVID-19 e, nonostante le prevenzioni messe in atto, sono risultato positivo“. Esordisce così Filippo Tortu, l’italiano più veloce di tutti i tempi, in un breve comunicato stampa diffuso sul web.

“Ho svolto il sierologico, i cui risultati mi verranno consegnati tra domani e martedì. Ho provveduto a contattare tutte le persone con cui ricordo di essere stato in contatto nell’ultimo periodo. Se non avete ricevuto il mio messaggio e abbiamo interagito, vi chiedo di prestare massima attenzione ed effettuare il test anche voi“, prosegue il giovane atleta di origini sarde.

Lo stesso campione rassicura i tifosi sulle sue condizioni. “Voglio rassicurarvi sulle mie condizioni, sto bene, ma la mia priorità è far stare al sicuro tutte le persone viste nell’ultimo periodo e osservare la quarantena fino a quando non tornerò negativo. A presto, Filippo”.

