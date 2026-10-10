Quattro vittorie per ippon e il podio nazionale nei 55 chili

Quattro vittorie per ippon e una medaglia di bronzo nazionale. Francesco Lovigu porta il Kan Judo Olbia sul podio del Sardinia Trophy 2026, tappa del Trofeo Italia Under 15 disputata a Cagliari e riservata agli Esordienti B provenienti da tutta Italia. Il giovane atleta olbiese ha gareggiato nella categoria fino a 55 chili, una delle più affollate della manifestazione.

Al Palazzetto A del complesso sportivo di via dello Sport si sono confrontati 302 judoka Under 15 di oltre cento società, impegnati complessivamente in 435 incontri. Diciannove i titoli assegnati durante la due giorni, tornata a Cagliari dopo diversi anni di assenza.

Lovigu sul podio dei 55 chili

Il Kan Judo Olbia ricostruisce il cammino di Lovigu con quattro incontri vinti per ippon, il punteggio che chiude immediatamente il combattimento nel judo. Il risultato gli è valso il terzo posto nella categoria dei 55 chili, che contava 34 iscritti. Il giovane judoka è seguito dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera 6° dan, e dal tecnico Gavino Carta.

Il bronzo assume un peso ulteriore perché il Sardinia Trophy assegna punti validi per il ranking nazionale Under 15. Per il club olbiese rappresenta inoltre uno dei primi risultati di rilievo dopo la ripresa degli allenamenti di settembre e l’avvio della nuova parte della stagione agonistica.

Alla gara ha partecipato anche Noemi Rosas, impegnata nei 52 chili. L’atleta olbiese era avanti nel proprio incontro eliminatorio prima di essere superata nel finale, senza poi riuscire ad accedere ai recuperi.

Il prossimo obiettivo è la qualificazione regionale

Il Kan Judo guarda ora al prossimo appuntamento di Ruinas, in provincia di Oristano, dove sono in programma le qualificazioni regionali Under 15 per l’accesso alle finali nazionali di Ostia, al Centro Olimpico Federale Palafijlkam.

Per la società fondata nel 1985 il risultato di Cagliari arriva pochi giorni dopo la ripartenza della stagione e mentre il club prepara anche il ritorno dei suoi appuntamenti storici, Judo in Action e Baby Ippon, già annunciati per gli ultimi mesi dell’anno.

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