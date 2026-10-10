Superato il milione di presenze all’anno: i dati del turismo in Gallura

Turismo in Gallura: i paesi e centri più amati tra mare, montagna e borghi d’autore

A fine stagione, i dati sul turismo in Gallura descrivono un territorio con oltre un milione di presenze: un terzo del movimento in Sardegna. Il Nordest si conferma la locomotiva incontrastata del turismo nell’Isola. A dettare le regole del gradimento non sono le opinioni o le percezioni, ma i dati statistici certificati dall’Osservatorio del Turismo e dai flussi ufficiali delle presenze. Analizzando i numeri dei pernottamenti e la radiografia del gradimento internazionale, è possibile stilare la graduatoria dei centri galluresi più amati e frequentati.

I dati ufficiali sui volumi di traffico e sui pernottamenti incoronano Arzachena come il motore economico e il polo ricettivo principale dell’intera Gallura. Le statistiche registrano stabilmente nel territorio comunale, che abbraccia il mito della Costa Smeralda e di Porto Cervo. Una quota che supera la soglia record di 1,18 milioni di presenze annue. I numeri confermano che la forza statistica di questo polo risiede nell’altissima concentrazione di strutture alberghiere di lusso e nella capacità di attrarre flussi prevalentemente internazionali, confermando il brand Costa Smeralda come l’attrattore leader per valore generato. A spingerla in vetta contribuisce inoltre la combinazione con un patrimonio archeologico millenario di inestimabile valore, dalle tombe dei giganti ai tempietti nuragici.

Subito alle spalle dei grandi numeri della Costa Smeralda, i dati evidenziano il boom travolgente di San Teodoro. Con circa 890.000 presenze e picchi di crescita tra i più alti dell’isola si impone al secondo posto come una delle mete balneari più desiderate in assoluto. Le statistiche di permanenza media e la saturazione delle strutture evidenziano come la sua forza dipenda da un litorale sabbioso tra i più spettacolari d’Europa. Dominato dalla celebre spiaggia di La Cinta, che la rende imbattibile sul fronte del divertimento, delle famiglie e del relax balneare.

In terza posizione, i flussi certificati premiano Palau, che si attesta stabilmente intorno ai 700.000 pernottamenti annui. Le statistiche evidenziano come la fortuna di questo centro sia legata a una duplice vocazione. Da un lato il transito qualificato verso l’arcipelago, dall’altro la fortissima incidenza del turismo sportivo e attivo legato al polo internazionale di Porto Pollo. Riconosciuto come la mecca del windsurf e del kitesurf grazie ai venti costanti che attirano visitatori ad alta fedeltà.

Il quarto gradino dei dati ufficiali è occupato dall’arcipelago di La Maddalena. I numeri raccontano di un turismo escursionistico e diportista oceanico, capace di riversare ogni anno centinaia di migliaia di visitatori nel Parco Nazionale. I viaggiatori premiano questo territorio come il santuario incontaminato della biodiversità marina. Attratti dall’atmosfera del borgo ottocentesco e da capolavori naturali protetti come le isole di Spargi, Budelli e la vicina Caprera.

Al quinto posto si colloca Santa Teresa Gallura, che si attesta mediamente sui 420.000 pernottamenti ufficiali, offrendo una sintesi perfetta tra cultura marinara e confini geografici suggestivi. Le statistiche evidenziano il forte gradimento legato alla bellezza immediata della sua spiaggia urbana, Rena Bianca, premiata con la bandiera blu. Alla vicinanza strategica al promontorio di Capo Testa, impreziosito dalla celebre Valle della Luna e dall’affaccio diretto sulle bianche scogliere di Bonifacio in Corsica.

In sesta posizione, i dati di gradimento registrano il successo dell’anima più artistica e bohémien della Gallura costiera: San Pantaleo. Questo borgo-gioiello incastonato nell’entroterra a due passi dal mare conquista stabilmente le preferenze dei viaggiatori grazie alle tipiche case basse in pietra, alle imponenti guglie granitiche verticali e al celebre mercato settimanale. Meta prediletta da pittori, scrittori e amanti di un lusso fatto di quiete e bellezza rurale.

Infine, le statistiche dell’Osservatorio regionale aprono uno scenario in forte ascesa per i centri dell’interno e dei borghi montani. Sebbene i volumi numerici grezzi delle presenze siano inferiori rispetto ai colossi costieri, i dati evidenziano tassi di crescita record per il turismo lento. Tempio Pausania, considerata la capitale montana della regione, si distingue al settimo posto grazie alle fitte sugherete e ai sentieri escursionistici del massiccio del Monte Limbara, oltre alle benefiche fonti termali di Rinaggiu. Subito dopo, all’ottavo posto, Aggius incanta gli appassionati di natura selvaggia con la sua omonima valle granitica e i suoi vicoli lastricati insigniti della Bandiera Arancione. A chiudere questa graduatoria statistica troviamo infine Luogosanto, borgo rurale immerso tra oliveti e vigne di Vermentino, amatissimo da chi cerca il silenzio dei boschi, le antiche chiese campestri e l’autenticità millenaria.

Questi numeri raccontano solo una parte della storia. I registri ufficiali contano infatti soltanto chi dorme in hotel o in strutture registrate regolarmente. Rimangono fuori dai calcoli le case vacanza private, gli affitti non dichiarati e le migliaia di persone che visitano un luogo soltanto per un giorno senza fermarsi a dormire, come accade spesso a La Maddalena o nei paesi di passaggio. Ogni comune della Gallura ha quindi un valore speciale e una bellezza unica che va ben oltre i numeri sulla carta.

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