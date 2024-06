Francesco Spano sul podio nazionale di Esordienti B, A2 di Judo nella finale di Olbia.

Nel finesettimana scorso, al Geopalace di Olbia, è svolta la finale nazionale del campionato italiano di Judo, classe Esordienti B /A2 della Fijlkam, riservato esclusivamente agli agonisti maschili e femminili under 15 che si sono qualificati durante la stagione nelle varie fasi regionali.

Francesco Spano, atleta del Kan Judo Olbia, ha partecipato alle finali nazionali nella categoria dei 66kg, vincendo alla grande ben 5 incontri per ippon. Ha perso un solo incontro, conquistando una meritata medaglia di bronzo sul podio nazionale.

L’exploit nazionale dell’atleta olbiese, oltre che il prestigioso risultato conquistato davanti al pubblico di casa, lo qualifica di diritto anche a partecipare all’ulteriore finale nazionale della categoria A1, di scena in Veneto a Jesolo il 9 giugno. Lì potrà confrontarsi con gli altri atleti qualificati di diritto per mezzo dei risultati delle varie tappe dei trofei Italia inseriti poi nel ranking nazionale under 15, per contendergli il titolo italiano A1 .

L’atleta dei maestri Angelo Calvisi e Gavino Carta, già campione sardo 2023 e 2024 e campione del Grand Prix regionale 2022 nei 66 kg, è quindi protagonista anche in campo nazionale, alla sua prima apparizione in una finale di questa categoria di peso, abbastanza complicata e difficile.

