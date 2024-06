La suocera si improvvisa “esorcista” e finisce sotto processo a Tempio.

Una donna di un piccolo paese della Gallura è finita alla sbarra a Tempio per maltrattamenti in quanto avrebbe sottoposto per 8 anni una donna e il suo piccolo bambino a esorcismi per la liberazione dal demonio. La donna avrebbe infatti convinto la donna, appena fidanzata con suo figlio, che alcune sedute spiritiche a cui avrebbe partecipato sua madre avrebbero sottoposto la sua persona all’invasione da parte di forze demoniache. Dopo il matrimonio col figlio dell’improvvisata esorcista, la situazione sarebbe gradualmente peggiorata ed evoluta, col coinvolgimento di un sacerdote.

Arrivato il primo figlio della donna, sarebbe stato sottoposto anche lui a riti di purificazione dal Maligno a partire dai 7 mesi di età, fino agli 8 anni. I riti a cui sarebbero stati sottoposti mamma e figlio sarebbero consistiti tra l’altro, anche nel farsi cospargere il corpo, genitali compresi, con acqua santa e oli benedetti, all’interno di stanze illuminate solo da candele.

Sarebbero indagati dalla procura di Tempio anche il figlio dell’improvvisata esorcista, marito e padre delle due vittime, in quanto sarebbe stato moralmente complice, e un sacerdote, il quale, pur privo di autorizzazioni ad esercitare esorcismi da parte del vescovo, avrebbe partecipato ai riti.

