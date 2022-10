I Mondiali di calcio a 7 a Olbia.

Al Geovillage di Olbia gli spareggi vincenti per Italia, Egitto, Scozia e Colombia nelle semifinali del Mondiale di calcio Ifcpf per atleti con cerebrolesione, valido per le Nazionali dalla 12esima alla 20esima posizione del ranking Ifcpf.

Ancora una bella prova per l’Italia di mister Pajaro: contro la Danimarca finisce 2-1 con Nacci di nuovo a bersaglio dopo la tripletta della scorsa partita, e la rete di Martinello. 2-0 secco, invece, per l’Egitto che supera la Corea del Sud grazie ai gol di Mohamed e Abdelghani. Tutto facile ancora per la Scozia, che liquida la pratica Giappone 5-1 con le reti di Thornton, Hickman, Paterson (doppietta) e McMillan. Anche la Colombia ha superato con netto margine il Cile, 7-3, con doppietta di Chavez Duque.

Lunedì 3 ottobre il gran finale: a contendersi il 7° posto la Danimarca e la Corea del Sud (ore 9), la 5° piazza Italia ed Egitto (ore 12). Il bronzo sarà invece un affare tra Giappone e Cile (ore 15) mentre la finale per l’oro sarà tra Scozia e Colombia (ore 18).