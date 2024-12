Hermaea Olbia batte Concorezzo e conquista la quinta vittoria

La quinta vittoria dell’Hermaea Olbia.

Prosegue senza sosta la marcia trionfale dell’Hermaea Olbia in A2 Femminile. Le aquile tavolarine hanno superato l’Imd Concorezzo in quattro set (25-15, 25-22, 23-25, 25-23), centrando così la quinta vittoria consecutiva e consolidando la propria posizione nella zona poule promozione con 17 punti all’attivo. Un altro successo solido, che evidenzia la crescita e la determinazione della squadra, capace di rispondere con efficacia all’evolversi della gara, nonostante la resistenza delle lombarde, che hanno saputo risalire nel corso del match.

Coach Guadalupi schiera in campo un starting six composto da Pasquino al palleggio, Korhonen opposta, Partenio e Fontemaggi in banda, Ngolongolo e Barbazeni al centro con Blasi libero. L’IMD Concorezzo risponde con Kavalenka e Marini in diagonale, Tsitsigianni e Tonello in banda, Frigerio e Piazza al centro con Rocca libero.

Il match si apre con un botta e risposta tra le due squadre. L’Hermaea prende il comando nella fase centrale del primo set, portandosi sul 14-11 grazie a un attacco di Korhonen. L’allenatore delle lombarde, Delmati, chiama timeout, ma la fuga delle olbiesi non si ferma. Con un errore in attacco di Kavalenka, le padrone di casa si portano sul 20-14 e chiudono il parziale con un attacco fuori di Tonello, 25-15, conquistando così il primo set in scioltezza.

Nel secondo set l’Hermaea parte forte, allungando subito sul 10-6. Le lombarde, però, non si arrendono e restano in scia fino al 21-17, quando Korhonen mette a segno un muro decisivo. Nonostante un tentativo di recupero da parte di Concorezzo, le olbiesi riescono a chiudere il set con Fontemaggi, che conquista la palla set con un attacco diagonale (24-20). Nonostante il tentativo di recupero delle lombarde, con Tonello che annulla due set-point, è Ngolongolo a chiudere i giochi con un primo tempo che vale il 25-22.

Nel terzo set l’Hermaea soffre la partenza di Concorezzo, che ribalta rapidamente il punteggio dopo un avvio favorevole per le tavolarine. Le lombarde, trascinate dal muro e dalla difesa, si portano sul 20-14 grazie a un attacco vincente di Bianchi. Nonostante il tentativo di rimonta delle olbiesi, che si avvicinano fino al -2, Concorezzo riesce a tenere testa e a chiudere il parziale con il mani-out di Kavalenka, che fissa il 25-24, accorciando le distanze nel conteggio dei set.

Il quarto set si gioca in equilibrio fino al finale, con entrambe le squadre in cerca del punto decisivo. Alla fine, è un diagonale vincente di Partenio a siglare il 25-23 che permette all’Hermaea di conquistare i tre punti e continuare la sua corsa verso la promozione.

