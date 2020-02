L’Hermaea a caccia di punti nella poule promozione: a Olbia c’è Ravenna

La sfida di domenica.

Una nuova, difficile sfida attende l’Hermaea Olbia nel terzo turno della Poule Promozione della Serie A2. Domenica pomeriggio la squadra di Giandomenico cercherà di sbloccarsi contro la Conad Olimpia Teodora Ravenna, quinta in classifica e reduce da una striscia positiva.

Per ottenere i primi punti della seconda fase sarà necessario correggere quanto non è andato per il verso giusto nei primi due match. A Torino, in particolare, le biancoblu sono state tradite dalla scarsa precisione: “Abbiamo commesso 27 errori contro i 7 loro – spiega il tecnico dell’Hermaea – ed è un vero peccato, perché in attacco abbiamo realizzato 11 punti più dell’avversario. Inoltre nel terzo set abbiamo vanificato la possibilità di cambiare il corso della partita sprecando banalmente 2 set point. La battuta è il fondamentale che è andato peggio, ma l’aspetto più incoraggiante è che nonostante i troppi errori siamo stati avanti nel punteggio a lungo sia nel primo che nel terzo set”.

Terza con 32 punti al termine del Girone B, la Conad Olimpia Teodora Ravenna ha esordito nella Poule Promozione con due vittorie che l’hanno proiettata in quinta posizione a pari merito con Pinerolo. La squadra di coach Simone Bendandi ha sconfitto a domicilio Martignacco nel turno d’esordio (1-3), mentre domenica scorsa è riuscita a mandare al tappeto Soverato al tie break dopo aver vinto con largo margine i primi due set. Tra le trascinatrici della squadra romagnola c’è Lucia Bacchi, schiacciatrice classe 1981 che in carriera ha conquistato due Champions League con Bergamo e Casalmaggiore.

“Affrontiamo una squadra composta da giocatrici importanti per la categoria e che hanno vinto svariati campionati negli anni – aggiunge Giandomenico – ci siamo preparati con grande attenzione, cercando di migliorare soprattutto nella gestione dell’errore in generale e nell’efficacia-efficienza della nostra battuta. Sono certo che offriremo una prestazione di livello, perchè c’è grande voglia di riscatto in tutti noi”. Sulla stessa lunghezza d’onda la centrale Sara Angelini: “Giochiamo contro un’ottima squadra – afferma -ma questo non deve stupirci. In questa fase il livello delle avversarie è destinato a salire sempre di più. Conosco molto bene Guidi, centrale con cui ho vinto il campionato di A2 a Brescia, poi non si può non citare Lucia Bacchi, tra le migliori schiacciatrici del campionato. Noi però siamo pronte a giocarcela e d’ora in avanti non guarderemo in faccia a nessuno”.

Nessun rilassamento dopo la salvezza acquisita. L’Hermaea vuole giocarsi i playoff ed è più concentrata che mai: “I playoff sono il nostro obiettivo dichiarato e vogliamo continuare a lottare per raggiungerlo – prosegue Angelini – purtroppo nell’ultimo turno sono arrivati dei risultati imprevisti che non ci hanno favorite, ma ancora nulla è compromesso. Non c’è alcun appagamento: vogliamo tirar fuori le unghie e giocarci ogni gara a prescindere dalla forza dell’avversario”. Le biancoblu, insomma, sono decise a stupire ancora i propri tifosi: “La squadra è cresciuta in modo esponenziale grazie alla grande applicazione di tutte le ragazze e ha le potenzialità per giocarsela alla pari con chiunque – conclude Giandomenico – sono convinto che da qui alla fine di questa Poule Promozione stupirà ed emozionerà quanti ci seguono e sostengono con passione”.

Fischio d’inizio domenica 23 febbraio alle 17 al PalAltoGusto del Geovillage di Olbia. Gli arbitri designati sono Fabio Toni e Luca Grassia. Per celebrare il Carnevale l’Hermaea Olbia consentirà l’ingresso al prezzo speciale di 5 euro a tutti i tifosi che si presenteranno al Palazzetto vestiti in maschera. La gara sarà inoltre visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Directa Sport Live TV’ con collegamento a partire dalle 16.50.

