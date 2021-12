L’Hermaea Olbia si prepara alla partita contro l’Aragona.

Archiviata la parentesi Coppa Italia, sfumata dopo la sconfitta in tre set di Lignano Sabbiadoro contro Talmassons, l’Hermaea Olbia si tuffa nuovamente in clima campionato. Domenica pomeriggio, nel primo turno di ritorno del Girone A, le aquilotte saranno di scena al PalaMoncada di Porto Empedocle (Agrigento) per affrontare la matricola Aragona, sconfitta al tie break nel match d’andata.

In settimana le galluresi hanno lavorato sodo per correggere gli errori che sono costati la sconfitta con la CDA, formazione comunque molto competitiva, come del resto testimonia il terzo posto nel Girone B: “Contro Talmassons non siamo riuscite ad esprimere al massimo né le nostre capacità, né il nostro gioco – evidenzia la palleggiatrice hermeina Veronica Allasia – loro sono una squadra molto forte che ha saputo metterci in difficoltà soprattutto nel fondamentale di muro-difesa. Noi, invece, venivamo da una settimana non troppo intensa a livello di allenamenti per poter recuperare a pieno dal punto di vista fisico”.

Ora le attenzioni sono rivolte ad Aragona, che dopo un inizio difficoltoso è riuscita ad assorbire l’impatto con la nuova categoria. Le siciliane arrivano dal turno di riposo, ma nell’ultima gara giocata hanno saputo cogliere il successo pieno contro Sant’Elia con 23 punti della montenegrina Dzakovic. Il sestetto di Micoli occupa la nona piazza con 8 punti e sta sgomitando per evitare la Poule Retrocessione: “Per vincere dovremo ritrovare la concentrazione che ci ha contraddistinto nel finale del girone di andata e sfruttare al meglio i nostri fondamentali più forti, come la battuta. Aragona è davvero una buona squadra: è sempre riuscita a mettere in difficoltà le squadre di alta classifica e in più giocherà in casa – conclude – per questo motivo non sarà semplice mantenere la stessa linea di gioco per tutta la durata della partita”.

Fischio d’inizio domenica 19 dicembre alle 17 al Pala Moncada di Porto Empedocle (AG). La gara sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube VolleyballWorld.