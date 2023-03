Due giorni di karate a Olbia con l’Open Sardinia

Il grande karate internazionale in scena nel fine settimana a Olbia con l’Open Sardinia, torneo internazionale di karate. Per la prima volta in Sardegna 650 atleti, tra i migliori a livello internazionale, saranno sui tatami per contendersi i primi posti nel ranking.

Tra gli iscritti anche il gruppo sportivo delle Fiamme Oro (polizia) e i migliori club nazionali. Tra loro ci sono i migliori atleti nel panorama internazionale .

Enorme la macchina organizzativa messa in atto dalle società World Wellness Sorso di Fabio Idini, Csko Olbia del Maestro Lino Manzoni, e del Comitato Regionale Fijlkam Sardegna settore Karate guidato dal Maestro Sergio Setzu. 650 atleti, 200 tecnici, 60 ufficiali di gara, 20 tecnici informatici e oltre 500 persone tra accompagnatori e ospiti, tra i quali dirigenti federali nazionali e internazionali, istituzioni regionali e locali. “Occasione strepitosa per tutto il mondo del karate sardo che vede impegnate, coi propri atleti, anche le migliori società Fijlkam della Sardegna, provenienti da tutte le province. Si attende grande pubblico nella splendida cornice della Città di Olbia e della Costa Smeralda”. L’apputamento è per sabato primo aprile e domenica 2.

