La finale playoff tra Ilvamaddalena e Tempio.

Il Tempio e l’Ilvamaddalena daranno vita alla una finale playoff di Eccellenza con un doppio derby di Gallura non preventivato all’inizio della stagione.

A dispetto dei pronostici di inizio stagione, il campionato è stato vinto dall’Ossese. Squadra che non si può definire outsider a tutti gli effetti, in quanto gravita tra le prime posizioni del campionato da diverse stagioni. L’Ilvamaddalena, all’inizio del campionato veniva indicata dai più come probabile vincitrice finale del campionato. Ma ha dovuto accontentarsi del secondo posto con uno scarto di soli due punti dai bianconeri, e di partecipare come finalista di diritto ai playoff.

Il Tempio quarto in campionato, vincendo 1 a 0 al Frogheri di Nuoro contro la Nuorese – terza – ha conquistato l’accesso alla finale del 6 maggio, diventando la seconda finalista.

La partita di andata della finale playoff 2025-2026 del campionato di Eccellenza è prevista per il 6 maggio a Tempio. Il ritorno si disputerà il successivo 10 maggio a La Maddalena. Sarà un derby tra due nobili del calcio gallurese a decidere chi dovrà partecipare alla fase nazionale dei playoff e cercare di conquistare la promozione in Serie D.

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