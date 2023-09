L’Ilva batte anche la Villacidrese ed è da sola in testa all’Eccellenza

L’Ilva batte la Villacidrese ed è prima con tre vittorie su tre

Buona la terza: l’Ilva batte anche la Villacidrese e dopo tre giornate è da sola in testa alla classifica di Eccellenza. Ecco la cronaca del gol-vittoria raccontata dall’Ilva, l’unica a punteggio pieno. “Minuto 44 del primo tempo, splendido assist filtrante di Salas che mette Nico Maitini davanti al portiere. Un difensore lo atterra ed è calcio di rigore, trasformato da Facundo Maitini“.

“Un’altra vittoria di misura, la terza di fila in campionato, che mantiene la nostra squadra in testa alla classifica, a punteggio pieno. La inseguono quattro squadre a due punti, e poi, staccato di tre, il Tempio, che ha sempre vinto come noi, ed ha già riposato. Al prossimo turno saranno i nostri ragazzi a star fermi.

Torneranno in campo sabato 7 ottobre, ancora allo Zichina, contro il Barisardo“.



