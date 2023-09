Pareggio in casa con la Carrarese, 8 punti in 5 partite per l’Olbia

Finisce 0-0 la sfida al Nespoli tra l’Olbia e la Carrarese, per i bianchi è il secondo pareggio di fila dopo quello di Arezzo. Per i toscani è invece il primo pareggio. Dopo la super partenza con tre vittorie di fila mercoledì erano stati sconfitti dalla Torres e oggi si devono accontentare di un punto in Gallura.

Anche l’Olbia era partita a mille con due vittori di fila anche per loro era stata la Torres a vincere lo scontro diretto. Prima del fischio d’inizio l’attenzione si è concentrata su Daniele Ragatzu, premiato come miglior goleador del Girone B nella stagione 22/23 con 19 reti. Dopo una gara con occasioni da entrambe le parti il fischio finale ha fissato il risultato sullo 0-0. Domenica prossima l’Olbia giocherà ancora in casa e ospiterà l’Ancona che in 5 partite ha fatto 4 punti mentre i bianchi ne hanno 8.

