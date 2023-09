Dal 30 settembre i festeggiamenti per i santi patroni di Luras

Tutto pronto a Luras per le celebrazioni dei santi patroni, si comincia il 30 settembre e si andrà avanti fino al 4 ottobre.

Si parte il 30 settembre

Il via agli appuntamenti religiosi è quindi per sabato 30 quando, alle ore 17:30, nella chiesa parrocchiale saranno celebrati i vespri. Via Nazionale, invece, sarà il palcoscenico per tutti gli spettacoli d’intrattenimento nonché i momenti dedicati a bambini e ragazzi. Alle 22 davanti al Municipio si potrà assistere allo spettacolo dei Poker d’Assi. Proporranno la loro interpretazione di De André, Dalla, Gaetano e Battisti.

In scena anche i Tazenda

Il primo ottobre, giornata centrale dei festeggiamenti, alle 10:30 sarà celebrata la messa in onore di Nostra Signora del Rosario, animata dal coro Su Bubugnulu. Al termine la processione con i cavalli accompagnata dalla banda musicale Città di Tempio Pausania, il Gruppo Folk di Luras e il Minifolk Tamponeddu. Il pomeriggio sarà interamente dedicato a giochi e animazioni per i più piccoli. Alle 18 si potrà assistere a uno spettacolo prettamente tradizionale presso il giardino delle scuole elementari con l’immancabile canto a chitarra. Alle 22 il pubblico potrà tornare davanti al palco di via Nazionale per ascoltare l’imperdibile concerto dei Tazenda.

Per la giornata di lunedì si darà spazio a magici spettacoli nel pomeriggio e alla tradizione con la gara di poesia presso la sala convegni della scuola elementare alle ore 17:30 per poi attendere insieme, grandi e piccini, lo spettacolo del comico Alberto Farina accompagnato dai Coverband alle ore 22.

Il martedì i festeggiamenti saranno chiusi con una dedica speciale al mondo dello spettacolo circense con esibizioni durante il pomeriggio, la tradizionale estrazione della lotteria e il fantastico spettacolo di Gionata Freuer Frei e Circo Zamuner alle ore 22.

“Tutti noi abbiamo lavorato alacremente – afferma la presidente del Comitato Fedales 1987, Sara Depperu – per garantire al nostro paese dei festeggiamenti che potessero accontentare tutte le fasce di età. Sin dall’inizio la nostra azione è stata improntata verso la ricerca della collaborazione con l’Amministrazione Comunale e tutte le associazioni del territorio, verso la condivisione di momenti conviviali e gioiosi che potessero essere ricordati anche nel domani”.

