Costa Smeralda, esordio nel rally storico per il navigatore Fabio Salis

Fabio Salis è pronto per il Rally Costa Smeralda

Fabio Salis al via del Rally Costa Smeralda Storico: il navigatore parteciperà al fianco del pilota toscano Valter Pierangioli. Salis, dopo 80 rally tra le vetture moderne, sarà per la prima volta al via con le auto storiche. Lo farà nella gara valevole per il Campionato italiano auto storiche. Per l’occasione affiancherà uno dei migliori rappresentanti della serie tricolore, il pilota di Montalcino Valter Pierangioli, a bordo di una Ford Sierra RS Cosworth.

“Sono veramente onorato di poter navigare Valter Pierangioli, le aspettative sono alte e, come sempre, il mio impegno è massimo”. Così commenta Fabio Salis, che prosegue: “l’opportunità di farlo al Rally Costa Smeralda mi rende ancora più orgoglioso, questo perché, da arzachenese, questo evento fa parte del nostro Dna, come affermato anche dal sindaco Roberto Ragnedda in occasione della conferenza di presentazione. Le auto storiche sono una novità per me, tuttavia non potevo rifiutare questa opportunità che è stata resa possibile grazie ad un caro amico in comune che ringrazio immensamente.”

La gara partirà sabato 15 aprile alle ore 13:00 dal Molo Vecchio di Porto Cervo, i piloti si sfideranno lungo le speciali di San Pasquale, Aglientu, Lo Sfossato e Calangianus per un totale di 110km cronometrati. l’arrivo a Porto Cervo è previsto per le 15:30 di domenica 16 aprile.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui