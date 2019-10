Il racconto della giornata.

E’ andata in archivio la prima giornata di gare al 2019 IBSA World Championships di Olbia. Dalle 8 fino alle 20 oltre 100 atleti provenienti da 11 nazioni diverse si sono affrontati a ritmi serratissimi sui 7 tavoli di gara allestiti al Geovillage di Olbia.

La kermesse è iniziata nel migliore dei modi per la delegazione italiana, che si è tolta numerose soddisfazioni a cominciare dal torneo individuale maschile. Marco Carrai e Luciano Florio, inseriti nel terribile Girone C, sono infatti riusciti a strappare l’accesso alla seconda fase. Per entrambi è stato decisivo il successo sul forte polacco Krystian Kiesel, testa di serie numero 3 al mondo. Tra i migliori atleti di giornata c’è anche l’olandese Twan Kruis, capace di vincere il Girone J davanti a Hozanijazov, Kubosko e Olsen.

Tra le donne, invece, brilla la stella di Graziana Mauro. La campionessa italiana ha strappato l’accesso alla seconda fase vincendo ben 3 gare su 4. La portacolori azzurra ha capitolato solo contro la favoritissima finlandese Hannah Vilmi, campionessa in carica che punta a confermarsi per la quarta volta sul tetto del mondo.

Sempre nel torneo individuale femminile è interessante l’esito del Gruppo C, che ha visto la russa Irina Lavrova ottenere il primo posto ai danni di Jaana Pesari, giunta in Sardegna con i favori del pronostico. Non hanno tradito le attese, invece, la già citata Vilmi e la polacca Elzbieta Mielczarek.

In serata ha preso il via anche il torneo a squadre, e pure in questo caso gli Azzurri di Marco Spinelli si sono fatti rispettare, superando per 32-28 la Germania al termine di un match molto equilibrato. Segnali incoraggianti sono giunti anche dalla nazionale sudcoreana, battuta dalla Slovenia ma capace di rimontare ben 20 punti ai rivali.

Oggi si entra nel vivo con le seconde fasi dei tornei individuali maschili e femminili, che decreteranno il quadro dei quarti di finale. Sui tavoli di gara del Geovillage andrà inoltre avanti il tabellone del torneo a squadre, chiamato a eleggere le delegazioni che accederanno al secondo turno.

