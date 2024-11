José Marcelo Ferreira è il nuovo allenatore dell’Olbia

José Marcelo Ferreira nell’Olbia Calcio.

L’Olbia Calcio ha affidato la guida della prima squadra a José Marcelo Ferreira, conosciuto nel mondo del calcio come Ze Maria. Nato nel 1973, l’ex calciatore ha una carriera che lo ha visto protagonista in Italia con le maglie di Parma, Perugia e Inter. La sua esperienza in panchina inizia nel 2010, quando assume la guida del Città di Castello in Serie D.

Ze Maria ha poi intrapreso un percorso internazionale, con esperienze in Italia, dove ha allenato brevemente il Catanzaro, e all’estero con il Gor Mahia in Kenya, il Tirana in Albania, il Ceahlăul Piatra Neamț in Romania e il Portughese in Brasile, nella seconda divisione. Nel 2022, ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico del settore giovanile del Parma, esperienza che gli ha permesso di affinare ulteriormente le sue competenze.

Oggi, Ze Maria è chiamato ad Olbia per proseguire il progetto tecnico avviato dal precedente allenatore, mister Gatti. Un nuovo capitolo per la squadra, che punta su un tecnico con esperienza internazionale e grande voglia di far crescere il club.

