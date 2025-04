Kan Judo Olbia, giovani atleti in evidenza a Macomer e in Toscana

Ottimi risultati per i giovani del Kan Judo Olbia.

Hanno mostrato talento e determinazione i piccoli atleti del Kan Judo Olbia – Judo Team Angelo Calvisi, protagonisti nel fine settimana in due importanti appuntamenti sportivi. A Macomer, in occasione del Trofeo regionale Yano, manifestazione preagonistica riservata ai bambini dai 4 agli 11 anni, il team olbiese ha portato in gara 13 giovanissimi judoka, confermando la qualità del vivaio locale che oggi conta oltre 80 iscritti.

Accompagnati dal maestro Angelo Calvisi – 6′ dan – e dai collaboratori Gavino Carta – 4′ dan – e Federica Calvisi – 1′ dan -, i giovani atleti hanno ottenuto ottimi risultati, conquistando sei medaglie d’oro, cinque d’argento e due di bronzo. A distinguersi sul gradino più alto del podio sono stati Alessandro Varrucciu, Nicolas Canu, Massimiliano Bonelli, Giovanni Ruiu, Giorgia Deiana ed Emanuele Iorio. Medaglia d’argento per Francesco Campus, Roberto Morittu, Adele Brandanu, Daniel Derosas e Nathan Ventroni, mentre il bronzo è andato a Ginevra Ghera ed Emanuele Carta.

I piccoli judoka torneranno in gara a fine mese per un’altra manifestazione regionale, in programma ad Arborea.

Sul tatami anche gli agonisti.

Sempre nello stesso fine settimana, il Judo Team Angelo Calvisi è stato impegnato anche in Toscana, a Rosignano, per una gara nazionale di alto livello riservata agli agonisti. In rappresentanza del club olbiese, hanno gareggiato Diego Langiu (under 18, categoria 66 kg) e Francesco Lovigu (under 15, categoria 50 kg), in una competizione che ha visto la partecipazione di società provenienti da diverse regioni italiane.

Entrambi gli atleti hanno vinto il primo incontro, ma un infortunio ha costretto Langiu al ritiro. Lovigu, invece, ha raggiunto la finale per il terzo posto, fermandosi però ai piedi del podio contro un forte avversario toscano, concludendo al quinto posto.

Esperienza importante per i due giovani, che avranno presto l’opportunità di confrontarsi anche a livello internazionale: a fine mese, infatti, il Judo Team Angelo Calvisi sarà presente con cinque atleti a una trasferta europea in programma a Budapest, in Ungheria.

