Fratelli dispersi da una settimana, nuovi appelli: “Abbiamo bisogno di persone con i sup”

I parenti cercano aiuto per trovare i fratelli dispersi da una settimana tra Olbia e Golfo Aranci

Amici e parenti di Giuseppe e Lorenzo Deiana lanciano altri appelli per le ricerche dei due fratelli dispersi in mare a Golfo Aranci. È passata una settimana da quando si son pere le tracce die due ragazzi andati a pescare nelle acque di Capo Figari. Le ricerche via mare (in superficie e sui fondali), via terra e per via aerea hanno dato pochi risultati. Prima zaino e stivali, poi un parabordo: ma dopo sette giorni nessuna traccia dei ragazzi e del loro barchino.

L’imbarcazione pare non fosse in ottime condizioni e potrebbe aver avuto problemi col mare. Quando si son perse le tracce dei ragazzi c’era scirocco, nei giorni scorsi il maestrale teso: tutti elementi che contribuiscono a complicare le ricerche. Sabato col mare più calmo ha portato a una nuova richiesta di collaborazione da parte degli amici, rilanciata anche dalla madre Simona: “Abbiamo bisogno di persone con i sup, per controllare bene”. Ieri la richiesta riguardava chi ha barca a vela ed è in grado di allontanarsi dalla costa.

LEGGI ANCHE: Fratelli dispersi, l’appello disperato della mamma: “Riportate i miei bambini”

