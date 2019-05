Il club di Olbia brilla anche nel Grand Prix Esordienti.

Strepitoso successo per i bambini del Kan Judo Olbia – Judo team Angelo Calvisi al trofeo regionale Città di Arborea, manifestazione dedicata alla classe preagonistica, a cui hanno partecipato una trentina di società e 250 piccoli atleti alle prime competizioni.

Hanno conquistato tutti l’oro i sei giovanissimi judoka presenti per il club di Olbia, Diego Langiu, Jacopo Merone, Francesco Spano, Veronica Derosas, Sebastiano Calvisi e Amir Romdhani.

Questo successo corona un periodo di preparazione svolto sotto la guida del maestro Angelo Calvisi, con la preziosa collaborazione dei tecnici Gavino Carta, Salvatore Calvisi ed Elio Mele.

Ad Arborea, nel pomeriggio, si è svolta anche la 3^ fase del Grand Prix esordienti B. , a cui hanno partecipato quattro esordienti dello storico club di judo olbiese. Riccardo Nurzia si è classificato terzo nei 46 kg, Teseo Garrucciu secondo nei 60, Anna Virdis terza nei 48 kg e Letizia Nicolé terza nei 63 kg.

La squadra agonistica del Kan judo, accompagnata dal maestro Angelo Calvisi, è ora in partenza per la Toscana, a Piombino, dove nel fine settimana parteciperà a una importante gara che vedrà tra i partecipanti centinaia di atleti del centro Italia.

Un’importante occasione di confronto per gli esordienti – under 15 – Gabriele Deiana e Anna Virdis e per i quattro cadetti – under 18 – Carlo Altana, Manuel Asara, Massimo Romdhani e Simone Rosas, tutti atleti che hanno iniziato il loro percorso da bambini sul tatami della Kan judo Olbia.

