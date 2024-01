Kan Judo Olbia, ripresa degli allenamenti per gli imminenti impegni degli atleti

Dopo un anno da incorniciare, la nuova stagione di Judo per gli atleti di Olbia è già alle porte.

Sono ripresi dal 4 gennaio gli allenamenti per le lezioni e corsi di judo e autodifesa della Kan Judo Olbia, per bambini, ragazzi e adulti, con i diversi turni tutti i giorni dalle 18 in poi, nella storica sede di via Perù 3 dietro lo stadio Bruno Nespoli.

Il rito di inizio stagione.

La prima “riunione plenaria” di staff e atleti inizierà col rito che ogni anno dà l’avvio alla stagione judoistica del team: la foto collettiva del Judo team Angelo Calvisi, che vedrà la partecipazione dei 100 atleti tesserati, con istruttori e membri dello staff.

C’è molto entusiasmo da parte del maestro Angelo Calvisi, cintura nera 5′ dan, in vista della nuova stagione sportiva e agonistica che vedrà impegnati su vari fronti gli atleti preagonisti e agonisti del team, a livello locale e nazionale, con il fitto programma di eventi già organizzato dalla Fijlkam.

L’entusiasmo di Angelo Calvisi.

“Ci stiamo già preparando intensamente per affrontare i primi impegni agonistici del 2024 – afferma Angelo Calvisi. Dopo i tanti successi ottenuti dagli atleti olbiesi nella passata stagione, siamo enormemente motivati per continuare con tanta fiducia e tanta voglia di fare anche nel 2024″.

Il primo impegno del team è previsto tra meno di un mese con le qualificazioni regionali classe “Cadetti”, per poter accedere alle finali nazionali. Gli atleti saranno seguiti dal maestro Angelo Calvisi e dai suoi collaboratori Gavino Carta – c.n. 3° dan -, Mario Fusaro – 2°dan – e Federica Calvisi – 1° dan -.

