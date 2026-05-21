Kan Judo Olbia protagonista al Trofeo Kodokan con 14 medaglie

Il trionfo della Kan Judo Olbia.

Una nuova affermazione per il settore giovanile del Kan Judo Olbia Judo Team Angelo Calvisi è arrivata in occasione del Trofeo Kodokan Judo Baby, manifestazione regionale dedicata alla classe preagonistica che si è svolta al palazzetto Palasantoru di Sassari e ha coinvolto numerose società judoistiche della Sardegna con i rispettivi vivai giovanili, impegnati nelle prime esperienze di gara nel rispetto dello spirito sportivo e dell’amicizia tipico della disciplina.

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Alla competizione hanno preso parte 15 atleti olbiesi, inseriti nel gruppo guidato dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera sesto dan, e dal collaboratore tecnico Gavino Carta, cintura nera quarto dan. Il team ha fatto registrare un bilancio complessivo di cinque medaglie d’oro ottenute da Roberto Morittu, Emanuele Carta, Nicolas Canu, Emanuele Iorio e Matteo Fiori, mentre le medaglie d’argento sono state conquistate da Nino Mura, Marta Muzzoni, Nora Lobrano, Nathan Ventroni, Maria Vittoria Solinas e Mattia Bonomo. A completare il quadro dei risultati sono arrivate quattro medaglie di bronzo, andate a Emanuele Bonelli, Marzio Fiorina, Greta Minissale e Francesco Campus.

Per il presidente e maestro Angelo Calvisi, alla guida della scuola di judo olbiese e gallurese da circa 40 quarant’anni, l’esito della trasferta rappresenta un ulteriore riscontro del lavoro portato avanti nel tempo, anche grazie alla collaborazione dei tecnici Gavino Carta, Mario Fusaro e Federica Calvisi. L’attività della società, attiva da 41 anni, comprende progetti scuola sport, iniziative dedicate al judo per persone con disabilità, organizzazione di eventi regionali, nazionali e internazionali, oltre a percorsi preagonistici, agonistici e attività ludico sportive rivolte ai più piccoli, elementi che hanno contribuito nel tempo alla fiducia di numerose famiglie.

Il prossimo impegno agonistico del Judo Team Angelo Calvisi è previsto a Figline e Incisa Valdarno, in Toscana, nei pressi di Firenze, dove saranno impegnati gli atleti delle categorie agonistiche. In questa occasione la rappresentanza olbiese sarà composta da Mario Fusaro nella categoria 60 chilogrammi, Alessia Calvisi nei 52 chilogrammi, Simone Rosas nei 60 chilogrammi senior, Riccardo Morittu nei 55 chilogrammi cadetti, Noemi Rosas nei 48 chilogrammi e Francesco Lovigu nei 55 chilogrammi esordienti B under 15, unica delegazione sarda presente nelle categorie under 15, under 18 e junior senior.

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