A Loiri Porto San Paolo il 4° Memorial Raimondo Sanna di ciclocross

Appuntamento per il 10 novembre.

Si terrà a Loiri Domenica 10 novembre a partire dalle ore 8 la gara di ciclocross organizzata dal Cycling Team Gallura con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo.

La gara valevole per il 4° Memorial Raimondo Sanna di Ciclocross sarà valida anche come 1° prova del Grand Prix Efisio Melis e sarà la prima tappa di 10 previste in tutta la Sardegna.

Vedrà numerosi concorrenti in diverse categorie cimentarsi in un percorso misto tra asfalto, prato e sterrato che parte dal perimetro del paese (di lato al Municipio di Loiri, sino alle campagne circostanti) con ostacoli artificiali e naturali per un estensione di circa 2 chilometri.

Soddisfatta l’amministrazione che commenta con il sindaco Francesco Lai ed il vice sindaco Andrea Piredda “Siamo soddisfatti per aver portato un ulteriore evento sportivo sul nostro territorio, che contribuisce alla creazione di eventi nei periodi di spalla a bassissimo costo e contribuisce alla valorizzazione dello sport in generale, oltre che fungere da importante vettore di marketing territoriale”.

Il programma.

Loiri – 10 novembre 2019-11-2019

Ore 8.00 Ritrovo presso il Municipio di Loiri

Ore 10.00 Prima Partenza con la categoria G6

Ore 10.30 Partenza batteria per le categorie esordienti e allievi.

Ore 11.15 Partenza categoria Juniores con i Master di seconda fascia

Ore 12.15 ultima batteria per la categoria Open e Master di prima fascia.

Ore 14.00 termine della manifestazione con la premiazione dei primi 3 classificati per tutte le 18 categorie in corsa e la consegna della prima maglia di Leader del grand prix.

