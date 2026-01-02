Dall’Academy Calangianus al Cagliari: il salto di Luigi Inzaina

Luigi Inzaina, classe 2010, alla conquista del Cagliari.

L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore: Luigi Inzaina, talento calangianese classe 2010 cresciuto nella cantera della Fbc Academy Calangianus, è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari Calcio. Il giovane atleta si unirà alla formazione Under 16 del club di Via Darwin, segnando un traguardo storico per la sua carriera e per l’intera comunità sportiva locale.

L’eccellenza dell’Academy Calangianus

Il trasferimento di Inzaina non è solo un successo personale, ma rappresenta il coronamento di un progetto tecnico lungimirante. La società guidata dal Presidente Luigi Tondini raccoglie oggi i frutti di anni di lavoro svolto con passione, competenza e, soprattutto, continuità. L’approdo di un proprio tesserato nel massimo club professionistico dell’isola conferma la Fbc Academy Calangianus come una realtà solida e consolidata nel panorama calcistico sardo. Un polo d’eccellenza capace di coniugare i risultati sul campo con la missione educativa e sociale che il calcio giovanile richiede.

Un esempio di umiltà e valore

Dietro il “salto” di categoria di Luigi Inzaina non ci sono solo doti tecniche sopra la media, ma

anche un profilo umano che ha colpito osservatori e addetti ai lavori. Descritto come un ragazzo di

grande valore e profonda umiltà, Luigi incarna l’identikit del calciatore moderno: dedizione al

lavoro e piedi ben piantati per terra.

“I miei più sinceri complimenti vanno alla Società, al Presidente Tondini e a tutto lo staff tecnico,”

ha dichiarato il Sindaco Fabio Altieri. “Il merito va agli allenatori che ogni giorno lavorano con

professionalità per la crescita sportiva e umana di questi ragazzi.”

Verso nuovi traguardi

Per Inzaina, l’ingresso nel settore giovanile del Cagliari non rappresenta un punto d’arrivo, ma un

prestigioso punto di partenza. La sfida che lo attende nell’Under 16 nazionale sarà impegnativa,

ma le basi gettate a Calangianus lasciano presagire un futuro luminoso. Mentre il ragazzo si prepara a vestire la maglia rossoblù, a Calangianus resta l’orgoglio di aver formato un talento pronto per i grandi palcoscenici, a testimonianza che con la programmazione e il cuore, nessun traguardo è precluso.

