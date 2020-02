Alla Maratona di Siviglia c’era anche l’Atletica San Teodoro

Tempi di tutto rispetto per gli atleti della società gallurese.

L’Atletica San Teodoro ha partecipato alla Maratona di Siviglia con una propria delegazione.

Tra gli atleti galluresi ottimo risultato per Vincenzo Tanca, classe 1976, che ha chiuso la gara in 2h42’12”. Pochi minuti dopo hanno tagliato il traguardo i suoi compagni di squadra Loris Piras, classe 1980, in 2h44’49” e Walter Porcheddu, classe 1974, in 2h46’06”. Staccati, Antonello Sanna, classe 1973 in 3h06’51”, e Gaetano Capasso, classe 1974 in 3h30’15”. A completare i risultati della squadra, Andrea Porcu, che ha tagliato il traguardo in 3h45’42”.

