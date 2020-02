La scomparsa della maestra Vittorina.

“Averti avuto come maestra è stata una fortuna e chi ti conosce sa quanto sei stata speciale per i tuoi alunni. Oltre ad essere un’ottima insegnante, sei stata una guida, una persona su cui poter contare anche dopo le scuole elementari, sempre in prima linea per i tuoi bambini, sempre pronta ad incoraggiarci. Come dimenticare le recite, le gite, il laboratorio di gallurese, il libro , come dimenticare te”.

È nelle parole di questa ex alunna che si capisce tutto il dolore per la scomparsa ad Arzachena della storica maestra Vittorina Caterina Fois. Colonna portante delle scuole elementari del comune, ma anche impegnatissima nel volontariato e nelle associazioni locali.

Anche se in pensione da una decina d’anni, è rimasta molto attiva. Amata e stimata, sia dai genitori, che dagli alunni, che hanno mantenuto quasi per tutta la vita un rapporto confidenziale con la maestra Vittorina, ora in cerca di conforto ora di consigli. Un affetto dimostrato adesso dai tanti messaggi di commiato.

(Visited 1.844 times, 1.929 visits today)