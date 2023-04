Dall’asilo al canestro, il progetto della Virtus per il minibasket a Olbia

I bimbi degli asili di Olbia giocheranno a minibasket

Dai piccoli banchi dell’asilo ai primi tiri a canestro: è la nuova avventura dell’associazione sportiva Virtus Olbia Pallacanestro. Ecco il progetto “Alla scoperta del Mini-Basket” in collaborazione con le scuole dell’infanzia del territorio. I bambini iscritti all’ultimo anno degli asili “Pulcini alla riscossa” e “ABC Baby Olbia”, cominciano una serie di incontri di un’ora ciascuno con Nicola Basanisi, capo istruttore del settore minibasket del team Virtus, che sarà affiancato da un insegnante dell’asilo. Un’occasione per prendere confidenza con il pallone a spicchi in un momento in cui i bambini sono in procinto di cominciare il percorso nella scuola elementare e di scegliere un’attività sportiva.

Parla Giovanni Pazzola

“Divertimento, passione e impegno sono i nostri punti cardine e i valori su cui basiamo ogni nostra scelta per svolgere l’attività sportiva e realizzare i nostri progetti. L’obiettivo primario della nostra associazione è quello di veicolare, attraverso la pallacanestro e il minibasket, i valori dello sport, del benessere e soprattutto dell’inclusione sociale – racconta Giovanni Pazzola, vicepresidente e coordinatore delle attività – per questo abbiamo già in cantiere diverse iniziative che mirano a collaborare con le realtà culturali e le istituzioni scolastiche della nostra città. A tal proposito ringrazio le due scuole dell’infanzia con le quali realizzeremo il progetto, sperando di poterci ripetere anche nella prossima stagione e magari allargare l’offerta del nostro progetto ad altri nuovi asili.”

Tra gli ambiziosi progetti che porterà avanti la Virtus a partire dalla prossima stagione sportiva ci sono anche le collaborazioni con una scuola di inglese e una serie di incontri a tema prevenzione con professionisti dell’ambito sanitario, che permetteranno ai genitori dei giovanissimi cestisti di migliorare le proprie conoscenze. “Le famiglie per noi sono centrali – aggiunge Pazzola – perché la nostra filosofia è quella di crescere tutti insieme. Per questo miriamo a trasmettere i nostri valori anche a tutto il contesto che ci circonda, dagli allievi e i loro genitori fino ai fornitori e gli sponsor. Lo sport rappresenta uno stile di vita sano e fare squadra per noi significa non solo far crescere e migliorare gli allievi, lo staff tecnico e dirigenziale, ma anche l’intera comunità”.

Il progetto con gli asili di Olbia, che inizierà il 19 aprile e si concluderà a giugno, fa parte di una serie di iniziative targate Virtus che riguardano il mondo scolastico per le fasce di età relative al minibasket. Si basa su metodi di allenamento di tipo ludico-cognitivo che vanno dal primo incontro con la palla alla conoscenza del corpo e delle abilità sensoriali e sarà anche motivo di confronto e scambio di conoscenze e metodologie tra il coach sportivo e l’insegnante.

