Nautica, si svolgerà a Porto Cervo il prossimo Campionato mondiale ORC/IRC

L’annuncio è stato dato dall’Offshore Racing Congress.

Il prossimo Campionato mondiale ORC/IRC, in programma dal 18 al 26 giugno 2022, si svolgerà in Sardegna, nelle acque smeraldine di di Porto Cervo.

L’assegnazione è stata annunciata dall’Offshore Racing Congress (ORC), dal Royal Ocean Racing Club (RORC) e dallo Yacht Club Costa Smeralda.

Si tratterà del secondo Campionato del Mondo in cui verranno utilizzati insieme i due sistemi di rating internazionale riconosciuti da World Sailing, dato che la manifestazione in programma quest’anno negli Stati Uniti, presso il New York Yacht Club, è stata annullata a causa della diffusione del Covid-19, mentre il primo Mondiale in cui sono stati utilizzati insieme i sistemi ORC/IRC si è svolto a L’Aia nel 2018, radunando 85 yacht provenienti da 15 nazioni.

Il Comitato Offshore ed Eventi dell’ORC insieme al Direttivo dell’IRC hanno deciso di assegnare allo Yacht Club Costa Smeralda l’organizzazione dell’evento. A breve inizierà la fase di pianificazione di tutti gli aspetti tra cui format della regata e punteggio.

La flotta sarà suddivisa in tre classi, per dimensioni e velocità delle imbarcazioni partecipanti, e al vincitore di ciascuna sarà assegnato il titolo di Campione del Mondo. Il bando di regata sarà pubblicato nel mese di giugno del 2021, circa un anno prima dell’inizio delle regate.

Michael Illbruck, commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, ha commentato: “Siamo estremamente onorati e lieti di poter organizzare il Campionato Mondiale ORC/IRC nel 2022. Sfrutteremo al meglio questi due anni che abbiamo davanti per definire tutti i dettagli dell’evento, sia sul fronte sportivo che su quello sociale. Sarà emozionante vedere questa variegata e imponente flotta affrontarsi nel mare della Sardegna“.

