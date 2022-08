Ecco il calendario dell’Olbia: il derby con la Torres sarà il 23 ottobre

Definito il calendario della serie C: il derby tra Olbia e Torres sarà il 23 ottobre, il ritorno il 26 febbraio

Definito il calendario della serie C: il derby tra Olbia e Torres sarà il 23 ottobre. L’andata si giocherà a Sassari e il ritorno in casa sarà il 26 febbraio. L’esordio in campionato sarà il 4 settembre in casa col Pontedera e la serie C si chiuderà il 23 aprile con Lucchese-Olbia. “Ecco tutte le tappe del nostro campionato – annunciano dalla società, presentando il calendario -. Non vediamo l’ora di iniziare. Con ambizione e umiltà, essere ancora protagonisti“.