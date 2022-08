L’ex bomber Celestino Ciarolu allenerà il Barisardo nella prossima stagione.

L’ex giocatore, attaccante di razza, attualmente allenatore Celestino Ciarolu sarà il mister del Barisardo nella prossima stagione. E’ stato lui stesso ad annunciarlo nella serata di ieri, anche se i primi contatti con la squadra risalgono a giugno.

Nella passata stagione Ciarolu era riuscito nell’impresa di salvare il Santa Teresa, squadra del suo comune di nascita, da una quasi certa retrocessione, dato che la squadra aveva 4 punti ed era ultima in classifica nel girone H di Seconda Categoria a metà dicembre.

Il Barisardo, che ha stravinto lo scorso campionato di Prima Categoria, girone C, ha puntato su di lui per la nuova stagione. L’allenatore di Santa Teresa Gallura raccoglie l’importante eredità di Alberto Cavasin, ex allenatore di Serie A, che ha allenato il Barisardo nella passata stagione: “Raccogliere la sua eredità mi stimola ancora di più. Ho un carattere abbastanza tosto e affronto le situazione senza avere dubbi nè sudditanze. Credo in me e credo molto nella mia esperienza di 40 anni nel mondo del calcio“, le parole del nuovo mister del Barisardo, che ha compiuto 50 anni avantieri.

Il Barisardo è stato protagonista di una campagna acquisti sontuosa nel calciomercato estivo: “Puntiamo a un campionato di vertice – afferma Ciarolu, che ha allenato anche il Luras e in Promozione il San Teodoro e il Calangianus -. Per costruire la squadra abbiamo collaborato a stretto contatto con il presidente – Roberto Ibba – è uomo di sport, è stato facile intenderci e capirci. La categoria è tutta un’altra storia. Il segreto è dimenticate il passato e ripartire con la stessa cattiveria, ma con la consapevolezza che anche le altre squadre sono attrezzate per fare bene. Noi ci proveremo dalla prima giornata e poi tireremo le somme”, afferma l’allenatore.

Dunque, parola d’ordine “dimenticare il passato”, ma non manca un messaggio di Celestino per la sua squadra della passata stagione: “Son stati 5 mesi incredibili, dove i ragazzi hanno dato tutto per raggiungere un obbiettivo che per il 95 per cento degli addetti ai lavori era impossibile. Il Santa Teresa è una società di grandissimo livello umano e grande passione per questo sport. Auguro alla squadra del mio paese di non mollare mai, finché c è uno spiraglio c’è sempre una speranza”.

La nuova stagione è alle porte e dopo un ricco calciomercato serve un’ultima fondamentale componente: “Chiedo ai tifosi di starci vicino il più possibile, perché noi daremo il massimo per renderli orgogliosi e per raggiungere insieme un obbiettivo storico. Forza Barì!”