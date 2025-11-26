Da Olbia all’Europa, nel judo trionfano i gemelli Lai

I gemelli Lai di Olbia protagonisti col judo in Europa

I gemelli di Olbia Federico e Francesco Lai tornano sotto i riflettori del judo europeo con un’altra prestazione di altissimo livello. Protagonisti nella Cadet European Cup, ultima tappa del circuito EJU per la stagione 2025. Per Federico l’argento e per Francesco un ottimo quinto posto: a due settimane da Győr i due fratelli olbiesi confermano il loro valore internazionale.

“Impegnati entrambi nella categoria -50 kg, i due atleti del Centro Sportivo Olbia hanno confermato di essere tra i judoka più competitivi d’Europa, ripetendo il medesimo percorso che li aveva portati alle semifinali anche in Ungheria. Per effetto del sorteggio i due fratelli si sono incrociati in semifinale: una dinamica che da un lato ha esaltato la loro crescita internazionale, ma che dall’altro li ha costretti, ancora una volta, a contendersi un posto in finale uno contro l’altro. Questa volta a vincere è stato Federico, autore di una gara impeccabile culminata nell’accesso alla finale contro l’atleta internazionale Amirkhan Gadanov (IJF). Francesco, impegnato nella finale per il bronzo contro l’azzurro Tantardini, ha disputato un match solido e combattuto fino all’ultimo secondo, chiudendo comunque con un ottimo 5º posto in un contesto di altissimo livello”.

Il maestro Efisio Mele

“Vedere due fratelli arrivare stabilmente nelle prime posizioni delle European Cup è motivo di grande orgoglio per tutti noi,” commenta il maestro Efisio Mele. “Il sorteggio ha nuovamente penalizzato uno dei due in semifinale, ma resta il dato più importante: hanno dimostrato di essere pienamente all’altezza dei migliori atleti d’Europa, con una continuità di rendimento che a questa età è davvero rara. Continueremo a lavorare per farli crescere senza pressioni, consapevoli del grande potenziale che entrambi stanno mostrando.”.

“Grazie a queste due tappe internazionali, i gemelli hanno scalato in modo impressionante la Ranking List Mondiale IJF: Federico è ora 46º al mondo, mentre Francesco occupa la 59ª posizione. Un risultato straordinario per atleti così giovani, frutto del lavoro, dell’impegno e del progetto tecnico portato avanti dal Centro Sportivo Olbia.

Gli allievi del centro Sportivo Olbia del Maestro Efisio Mele, hanno affrontato, quasi in contemporanea anche altri impegni a cominciare da Follonica, dove la squadra Seniores composta da Nicolò Cadoni, Gian Mario Deiana, Federico Deiana e Giorgia Lintas, ha rappresentato la società nella finale nazionale del Campionato Italiano Assoluto A2, manifestazione riservata ai migliori atleti italiani qualificati tramite ranking o fase regionale”.

Gli impegni di fine novembre

“Lo scorso 22 novembre il settore Cadetti è stato al 1° Trofeo Internazionale a Squadre G.S. Terralba, svoltosi a San Nicolò d’Arcidano. Il Centro Sportivo Olbia ha schierato una formazione composta da:

Matteo Eretta, Fabio Farci, Mirko Dettori, Antonio Piu, insieme agli atleti in prestito

Giuseppe Zirolia (Centro Sportivo Guido Sieni Sassari) e Leonardo Sulis (Polisportiva Full Time Quartu Sant’Elena) . La squadra ha conquistato una medaglia di bronzo, chiudendo alle spalle della rappresentativa internazionale “Pro Judo” (Scozia) e della società Harmony di Roma”.

“Domenica 23 novembre è stata la volta dei giovanissimi, con il Centro Sportivo Olbia protagonista al 4° Trofeo Terralba, manifestazione che ha coinvolto oltre 540 giovani judoka da tutta la Sardegna. La delegazione olbiese, composta da 25 atleti, ha dato prova di entusiasmo, disciplina e spirito di squadra: Aurora Ena • Patrizia Giua • Matteo Viglietti • Antonio Giua • Daniele Vulpes • Gennaro Cristinzio • Gabriele Amico • Nefertari Vollaro • Leonardo Azzena • Andrea Monari • Arianna Degortes • Carlo Usai • Cristina Pala • Cecilia Pala • David Martin • Aurora Gala • Karina Constantinescu • Lorenzo Deiana • Arthur Pasquali • Francesco Dessì • Sofia Tiburzi • Leonardo Careddu • Mattia Sanna • Nayr Marceddu Scampuddu • Edoardo Rocco”.

