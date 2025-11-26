Incidente nella gara di motocross tra amici, un ferito a Olbia

Nell’incidente a Portisco è rimasto ferito un motociclista.

Un giovane è rimasto ferito in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 94, nei pressi di Portisco, a Olbia. La dinamica dell’evento sembra collegata a una corsa azzardata tra amici su una moto da cross, che ha provocato la caduta del ragazzo.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Un’ambulanza della Croce Rossa Italiana ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in codice giallo, a seguito dei traumi riportati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e gestito la sicurezza stradale, cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e garantire la sicurezza lungo la provinciale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui