Un gommone per disabili, progetto innovativo ad Arzachena

“Tutti i disabili, anche gravi, potranno scoprire il mare col nostro gommone speciale“, ad Arzachena parte un progetto innovativo. A dare vita a queta iniziativa è l’associazione Gli amici di Nemo. “Il gommone è progettato da noi, sula base della nostra esperienza e permetterà di far scoprire loro le meraviglie del mare”, spiega Giovanni Fresi. La prima presentazione ufficiale sarà sabato a La Pitrizza, manca ancora qualche elemento e l’avvio delle gite attrezzate è previsto per luglio.

“Il gommone è dotato di una piccola gru, che servirà per farli salire a bordo, ma anche per fare il bagno in mezzo al mare: un’esperienza nuova – spiega Fresi -. I ragazzi potranno stare seduti con appositi sedili avvolgenti, tipo auto da rally. Ma ci sarà la possibilità di tenere a bordo anche la carrozzina di chi non può scendere”. Con l’esperienza ventennale dell’associazione, hanno pensato a tutte le forme di disabilità. “Abbiamo anche la possibilità di sistemare un lettino, così anche chi è allettato, penso a un malato di Sla, potrà viaggiare in mezzo al mare”.

Il servizio avrà un costo, che sarà valutato in base alle singole esigenze. “Non potremo mai noleggiarlo a terzi, ci sarà sempre a bordo qualcuno di noi che si occuperà di tutto”, precisa il presidente dell’associazione Gli amici di Nemo. “Il progetto innovativo è stato realizzato grazie a soldi di privati – precisa Fresi -. Imprese, società e singoli cittadini hanno creduto in questo progetto, che finalmente vede la luce”.

Sabato 17 giugno, alle 15 nella spiaggia La Pitrizza, ci sarà la presentazione ufficiale. Musica, giochi per bambini e l’esibizione degli artisti del “Festival di San Nemo“. Proprio ieri il Comune di Arzachena ha ricordato che le spiagge di La Pitrizza e La Conia sono considerate di “pubblica utilità” perché particolarmente accessibili alle persone con problemi di mobilità.

