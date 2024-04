L’Olbia perde a Perugia e resta da sola all’ultimo posto perché la Fermana batte la Torres

L’Olbia perde ancora e resta da sola all’ultimo posto in classifica, perché la Torres ha perso in casa con la Fermana. È una domenica che potrebbe segnare definitivamente la terribile stagione dell’Olbia. Dopo le prime due giornate di campionato Olbia e Torres erano prime a punteggio pieno, poi i rossoblù avevano vinto 3-0 il derby al Nespoli ed è cominciato l’anno da incubo dei galluresi. Un crollo costante e verticale che nelle scorse settimane l’ha portata al penultimo posto. La Fermana aveva vinto e raggiunto i Guardiani del faro e oggi se li è lasciati alle spalle. È arrivata l’ennesima sconfitta: 3-0 a Perugia davanti a “3.281 spettatori (di cui 9 ospiti)“. Ma, come se non bastasse, la Fermana ha vinto ancora. E l’ha fatto con la Torres, a Sassari.

I rossoblù hanno perso il treno per il primo posto col Cesena già promosso in B e oggi hanno perso 2-1 al Vanni Sanna contro l’ex ultima in classifica. Una beffa per l’Olbia, ma che non può certo attribuire responsabilità ai “cugini”. Perché mentre le avversarie per la salvezza fanno punti, l’Olbia incassa gol a grappoli: ne ha preso 8 negli ultimi 4 giorni, senza segnarne uno. Nel frattempo cambia allenatori e presidenti, il caos è totale. La retrocessione diretta è molto vicina, servirebbe un miracolo per riacciuffare i playout.

[foto: Pomponi per acperugiacalcio.com]

