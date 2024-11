Le partite delle giovanili dell’Olbia Rugby.

Le formazioni Under 18 e Under 16 dell’Olbia Rugby lo scorso weekend hanno incontrato i pari età del Sinnai Rugby. La pioggia è caduta a catinelle per tutta la notte, allagando le zone più nevralgiche della città. Il campo comunale Basa di via Giuliano Lissia era fradicio: alcune aree erano praticabili, altre meno, ma per il rugby un campo così è sempre utilizzabile. E i giovani atleti non vedevano l’ora di scendere in campo.

Gli ospiti di giornata erano i cinghialetti del Sinnai Rugby. Le due squadre si sono affrontate con rispetto e lealtà. La palla, già di per sé difficile da controllare, era scivolosa come una saponetta, e le sue traiettorie venivano regolarmente deviate dalle pozzanghere sparse per il manto erboso.

La squadra di casa, allenata da Daniele Morino e Giampiero Uleri, col passare dei minuti si è adattata sempre meglio alla difficile situazione. Dopo un iniziale equilibrio, la squadra di casa è riuscita a imporre un gioco più efficace. Il match si è chiuso con la vittoria delle Api, conquistata con un discreto margine di vantaggio. Onore agli avversari per non aver mai mollato la presa.

La seconda partita in programma, tra gli Under 16 di Sinnai e Olbia, ha avuto un esito diverso. Gli ospiti si sono presentati come un gruppo compatto e ben organizzato, imponendo da subito il proprio gioco. La compagine gallurese, squadra giovane e ancora inesperta, ha tenuto testa agli avversari testa nelle fasi iniziali, ma col passare dei minuti ha ceduto gradualmente.

La vittoria degli ospiti è stata comunque un’ottima occasione per i padroni di casa, che hanno potuto apprendere e trarre spunti preziosi per migliorarsi, e il terzo tempo nella club house delle Api olbiesi ha regalato ai due club un’ulteriore occasione per rafforzare il legame di amicizia che li unisce.

