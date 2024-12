Tutto pronto per il Badesi Wine Festival: gli appuntamenti

L’organizzazione dal Badesi Wine Festival.

Dal 20 al 22 dicembre, Badesi si trasformerà in un crocevia di sapori, tradizioni e festeggiamenti grazie alla Christmas Edition del Badesi Wine Festival. Questo evento speciale celebra la rinomata tradizione vinicola locale unendo il fascino delle festività natalizie a un’esperienza enogastronomica unica, pensata per professionisti del settore, appassionati e visitatori curiosi.

Organizzato dall’associazione culturale Il Leone e le Cornucopie in collaborazione con il Comune di Badesi, il festival gode del sostegno dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e vede il contributo di importanti partner come Pro Loco Badesi, Assoenologi Sardegna e la Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari. Radiolina è media partner ufficiale dell’evento.

Badesi Wine Festival rende omaggio ai suoi pregiati vini, nati da vitigni che traggono forza e unicità dai terreni sabbiosi della zona, capaci di donare freschezza, profumi intensi e una caratteristica salinità. Durante le tre giornate del festival, i partecipanti potranno scoprire il meglio della produzione locale attraverso degustazioni, masterclass e incontri tematici.

Tredici cantine rappresenteranno l’eccellenza vinicola sarda: Lepori, Fradiles Vitivinicola, Cantina Li Seddi, Bodà, Cantina Gianluigi Deaddis, Tenute Pische, Tenute Pinna, Tenuta Asinara, Cantina Li Duni, Azienda Vitivinicola Binzamanna, Tenute L’Ariosa, Cantina Depperu e Tenuta Boniccu.

Il Badesi Wine Festival propone un calendario denso di attività per coinvolgere un pubblico eterogeneo. La sala polivalente del Comune, l’Auditorium e il Villaggio Wine Festival saranno i principali scenari dell’evento, tra degustazioni, convegni e spettacoli serali.

La giornata inaugurale di venerdì 20 dicembre si aprirà con il saluto delle autorità, tra cui il sindaco Giovanni Maria Mamia e la giornalista Valentina Caruso, madrina dell’evento. Seguirà l’apertura ufficiale del Villaggio Wine Festival, dove gli stand espositivi offriranno la possibilità di degustare vini accompagnati da specialità gastronomiche. Nel pomeriggio, un convegno tematico approfondirà i vini delle viti a piede franco, con interventi di esperti del settore. La giornata si concluderà con lo spettacolo “Bollicine” di Max Giusti, che animerà l’anfiteatro con comicità e musica.

Sabato 21 dicembre, il festival entrerà nel vivo con la presentazione del piano turistico di Badesi per il 2025 e un seminario sulla storia del pane e del vino in Sardegna. Nel pomeriggio, i riflettori saranno puntati sull’abbinamento cibo-vino, con la partecipazione dello chef Andrea Passeri. La serata sarà animata dal concerto di Diana Puddu, vincitrice di The Voice Senior 2024, seguito da un DJ set che promette di far ballare tutti i presenti.

Domenica 22 dicembre il focus si sposterà sulle prospettive economiche del settore vinicolo, con un convegno dedicato alle sfide future e alle nuove professionalità, a cura di esperti della Rome Business School. La giornata si concluderà con un grande show musicale dedicato agli anni ’90, tra nostalgia e divertimento.

Oltre agli appuntamenti enologici, il festival offrirà intrattenimento per tutte le età: i più piccoli potranno divertirsi nell’area riservata con mascotte, giochi e la casa di Babbo Natale, mentre cori e gruppi folkloristici animeranno le vie del borgo.

L’ingresso all’evento è libero, eccetto lo spettacolo di Max Giusti, per il quale è previsto un biglietto dal costo popolare di 15 euro. La partecipazione ai convegni e alle masterclass è gratuita fino a esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire gli aggiornamenti sui canali social ufficiali @badesiwinefestival. Badesi vi aspetta per un’esperienza che celebra il territorio, le tradizioni e il calore delle festività natalizie.

