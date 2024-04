Furti, rapine, violenze: Olbia comincia a preoccuparsi della criminalità

Si passa da un furto a una rapina, con la costante delle auto date alle fiamme: Olbia comincia a preoccuparsi della criminalità. L’ultimo episodio è significativo: la rapina in pieno centro ai danni di un imprenditore del settore della nautica. Proprio il campo in grande crescita che, come certificato dal Cipnes, sta contribuendo a un rilancio economico di Olbia.

Difficile pensare che si sia trattato di un’improvvisata. L’uomo è stato fermato da una coppia in moto mentre stava salendo in auto: i due gli hanno portato via un orologio di lusso che vale decine di migliaia di euro. Hanno portato via le chiavi dell’auto per evitare di essere inseguiti e si sono dileguati.

Mentre i carabinieri si occupano di valutare tutti gli aspetti della vicenda, in città cresce la preoccupazione. Solo pochi giorni fa c’è stata una sventata violenza sessuale nella zona di San Simplicio. Un mese fa madre e figlia erano state soprese in casa, immobilizzate e rapinate.

Nel frattempo continuano le rapine alle piccole attività commerciali e da mesi i vigili del fuoco sono impegnati con le auto date alle fiamme in piena notte. Forse adesso è un po’ troppo per una cittadina di 60mila abitanti: la situazione di Olbia comincia a preoccupare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui