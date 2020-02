L’Olbia vince a Como e sale al terzultimo posto in classifica

La squadra adesso crede nella salvezza ed ha già agganciato due dirette concorrenti.

L’Olbia espugna il Sinigaglia di Como con una prova maiuscola, dominando i duelli in tutte le zone del campo, proprio come il tecnico aveva richiesto alla vigilia. I tre punti portano la squadra gallurese a quota 24, permettendogli di agganciare Gozzano e Pergolettese al terzultimo posto in classifica.

I tre punti, sul tabellino dei marcatori, portano la firma di Andrea Cocco su assist di Ogunseye, in gol per la seconda domenica consecutiva e ancora una volta decisivo per i tre punti. Simone Aresti al 90′ neutralizza il calcio di rigore di Gabrielloni e mette in cassaforte il risultato.

Il gol dell’Olbia arriva al 19′, quando Ogunseye lancia in profondità e smarca Cocco, che batte Facchin con un preciso piatto destro dal limite dell’area.

Nella ripresa la partita non cambia inerzia. Al 50′ Cocco prova a lanciare Ogunseye, ma il tiro del numero nove termina alto sulla traversa. Al 52′ Giandonato pennella in area e Altare, con una torsione di testa, non riesce a sorprendere Facchin. Il Como prova a lavorare i bianchi sul fianco sinistro con Iovine e Cicconi deputati a rifornire l’attacco con palloni insidiosi, uno dei quali viene mancato da Gabrielloni per un soffio. Scoccata l’ora di gioco, l’Olbia si riporta in avanti ed è ancora Cocco a tenere in apprensione la retroguardia lariana, ma il suo tiro è respinto da Facchin. I minuti scorrono, in campo sale l’agonismo e qualche scaramuccia di troppo denota un comprensibile nervosismo nei locali che, all’89’ conquistano con l’intelligenza di Lanini un calcio di rigore. Ma Aresti dice: “No”.

Mister Oscar Brevi, soffisfatto per la vittoria, sa che la strada è lunga: “Siamo ovviamente molto contenti per il risultato ottenuto, torniamo in Sardegna con tre punti molto importanti perché diamo continuità a buone prestazioni e buoni risultati ottenuti contro squadre di alta classifica. Giocando in maniera ordinata e compatta per sfruttare le nostri armi nelle ripartenze, abbiamo concesso pochissimo al Como. Negli ultimi 15′ abbiamo sofferto come era normale che fosse e per questo dico che in alcune situazioni avremmo potuto essere più cinici. Dobbiamo continuare a fare punti e a risalire la classifica. Sarà dura, la strada è lunga ma la squadra sta acquisendo i concetti di aggressività, corsa e sacrificio. Quello che serve per salvarsi”.

TABELLINO

Como-Olbia 0-1 | 26ª giornata

COMO: Facchin, Bovolon, Sbardella, Toninelli, Iovine, De Nuzzo (46’ Cicconi), Marano (83’ Raggiogaribaldi), Bellemo, Celeghin (46’ Peli), Gabrielloni, Ganz (59’ Lanini). A disp.: Bolchini, Ferrazzo, Vocale, Bianconi, Vincenzi. All.: Marco Bianchini

OLBIA: Aresti, La Rosa, Altare, Dalla Bernardina (58’ Gozzi), Candela, Lella, Giandonato, Pennington (88’ Manca), Pisano, Cocco (74’ Parigi), Ogunseye. A disp.: Van der Want, Mastino, Zugaro, Pitzalis, Demarcus, Verde. All.: Oscar Brevi

ARBITRO: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia. Assistenti: Stefano Lenza di Firenze e Santino Spina di Palermo

MARCATORE: 19’ Cocco

AMMONITI: 16’ La Rosa, 25’ Cocco, 65’ Lella, 67’ Peli (C), 81’ Marano (C), 92’ Toninelli (C)

NOTE: Recupero: 6′ st

(Visited 39 times, 2 visits today)