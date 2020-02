Il racconto della Giornata.

Un’immensa folla si è radunata oggi in aeroporto a Olbia per avere risposte sul futuro di Air Italy. Dopo aver preso parte al flash mob, la moltitudine si è radunata nell’aera check-in per fare il punto della situazione.

“Una sciagura per la nostra città – ha esordito il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -. Questa è una perdita per tutta la Sardegna, non lasceremo nulla di intentato. In un momento come questo ci serve restare uniti e risolvere il problema, non cercare il colpevole”.

Non sono mancate le contestazione da parte di alcune delle persone presenti. La sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, è tentato di spiegare la reale situazione ai presenti. “Per ora tutto quello che possiamo dire è che se la liquidazione di Air Italy va avanti, ai lavoratori non resterà che chiedere la disoccupazione, ovvero la naspi. Oggi sono qui per cercare soluzioni alternative e per ascoltare i lavoratori perchè una liquidazione in bonis non garantisce alcun tipo di tutela per i lavoratori“, ha affermato.

L’unica certezza è che se si proseguirà su questa strada, in 1500 perderanno il lavoro. Uno scenario tragico per Olbia, la Gallura e la Sardegna.

Anche Giuseppe Fasolino, assessore regionale al Bilancio, nel suo intervento ha ribadito che si sta cercando in tutti i modi di salvaguardare i lavoratori. “In questo contesto non c’è spazio per i sogni. Non sappiamo cosa succederà. Ma dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerci da questa onda d’urto. Nessuno pensava che saremo arrivati a questo punto ma ora la massima priorità va ai lavoratori“, ha assicurato. Insomma, occorrerà aspettare le prossime ore per conoscere se c’è una speranza per il futuro di Air Italy.

