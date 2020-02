L’Arzachena perde in casa contro il Cittàdi Anagni. Il Budoni subisce un 6 a 1 dalla prima in classifica.

ARZACHENA ACADEMY COSTA SMERALDA 2 – 4 CITTA’ DI ANAGNI – Le reti degli ospiti nei primi 10′ del primo tempo portano la firma di Tretinella all’ 8′ pt e di Cardinali al 25′. La reazione biancoverde arriva con Ponsat che accorcia le distanze al 34′. Laziali nuovamente in gol a 4 minuti dallo scadere della prima frazione di gioco, con Elefante che insacca il 3-1 al 41′. Nel secondo tempo al 20′ il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai galluresi, dal dischetto si presenta Pozzebon che non fallisce, si va sul 2- 3. L’ultimo gol arriva al 26′ del secondo tempo, con Elefante. “Un ko che stordisce – il commento della società – . Città di Anagni ci ha battuti. Come un pugile stordito in un angolo gli smeraldini non sono riusciti a reagire, e quindi a pareggiare i conti. Con quattro ganci i laziali ci hanno spezzato le gambe e ci hanno messo al tappeto. Una sconfitta che fa male, ora bisogna lavorare a testa bassa”.

Arzachena: Ruzittu (31’st Cotardo); Lordkipanidze, Gentile T., Bragagnolo, Sirigu; Steri (17’st Ruzzittu), Haruna (31’st Islamaj), Olivera, Rossi; Ponsat, Pozzebon. A disp. Peana, Patta, Marinari, Gentile P., Menichelli, Carboni. Allenatore Mauro Giorico.

Città di Anagni: Giuliani; Ancinelli, Russo L., Russo S., Cipriani; Tataranno (25’st Dolce), Pastore,Trentinella, Sosa; Cardinali, Elefante. A disp. Bartorelli, D’Amicis, Contucci, Di Franco, Neccia, Ruscetta, Pappalardo, Savo. Allenatore Davide Mancone.

Arbitro: Verrocchi di Sulmona.

Reti: 8’pt Tretinella, 25’pt Cardinali, 34’pt Ponsat (AR), 41’pt Elefante, 20’st Pozzebon su rigore, 26’st Elefante.

TURRIS 6 – 1 BUDONI – Goleada della Turris contro un Budoni che vede allontanarsi le dirette concorrenti. Al 5′ vantaggio della Turris con un colpo di testa di Varchetta su calcio d’angolo. Al 16′ su Congiu vicino al gol, fermato dal portiere avversario. Al 22′ pareggio del Budoni con Camponesco, con un bel pallonetto. Poi a pochi minuti dalla fine del primo tempo arrivano due gol della Turris. Aliperta su punizione e Sowe da distanza ravvicinata permettono alla Turris di dilagare. Nella ripresa il Budoni cerca di reagire con Villa, poi un gol annullato a Da Dalt per fuorigioco. Turris ancora in gol con Longo in girata. Nel finale doppietta di Palma a chiudere la goleada della Turris.

