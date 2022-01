L’Olbia vince contro la Lucchese e sale all’ottavo posto

Vittoria di misura contro i toscani.

L’Olbia batte in casa la Lucchese per 1 a 0 al termine di una partita combattuta e sofferta. Tre punti che valgono l’ottavo posto in classifica e consentono di ambire a un finale di stagione di alta classifica.

La partita

Il primo quarto d’ora vede i toscani buttarsi in avanti alla ricerca del gol. L’Olbia regge l’urto, e reagisce. Al 17′ Ragatzu chiude troppo il destro mandando il pallone sul fondo. Le due squadre lottano, ma la prima frazione finisce in parità.

Nel secondo tempo la Lucchese ci prova con Semprini in avvio ma la girata dell’attaccante si spegne sull’esterno della rete. Al 50′ Ragatzu gira al volo il pallone smorzato di petto da Udoh. E’ la rete del vantaggio olbiese. Da questo momento l’Olbia colleziona occasioni da rete, prima con Biancu, poi con Udoh e Ragatzu, ma il pallone non entra. Dopo una bella parata di Ciocci, che respinge il pericoloso colpo di testa di Nannini, è Coletta a respingere il tiro a botta sicura di Travaglini, prima del palo di Chierico. L’ultima occasione è per Udoh, che manda il pallone al lato.

TABELLINO

Olbia-Lucchese 1-0 | 23ª giornata

OLBIA: Ciocci, Brignani, Boccia, Travaglini, Pinna S., Lella (71’ Chierico), La Rosa, Pisano (71’ Arboleda), Biancu, Ragatzu, Udoh. A disposizione: Van der Want, Barone, Lapia, Sanna, Giandonato, Pinna G., Mancini. Allenatore: Max Canzi

LUCCHESE: Coletta, Corsinelli, Baldan, Bachini, Nannini, Frigerio (84’ Bensaja), Minala (68’ Collodel), Brandi (54’ Fedato), Visconti (68’ Ubaldi), Semprini, Nanni (84’ Babbi). A disposizione: Plai, Cucchietti, Gibilterra, Bellich, Quirini, Ruggiero, Belloni. Allenatore: Guido Pagliuca

ARBITRO: William Villa (Rimini). Assistenti: Pietro Pascali (Bologna) e Francesco Arena (Roma 1). Quarto ufficiale: Mattia Drigo (Portogruaro)

MARCATORE: 50’ Ragatzu

AMMONITI: 20’ Brandi (L), 77’ Arboleda, 89’ La Rosa

NOTE: Recupero: 0’ pt, 3’ st. Spettatori: 565