Olimpiadi, Filippo Tortu non ce la fa, è fuori dalla finale 100m

Settimo con 10″16, peggiora il tempo di ieri.

“Sono orgoglioso del percorso che ho fatto finora e di tutti i sacrifici fatti per arrivare fin qui. Il livello era altissimo, non ci si poteva aspettare di più”. Con queste parole Filippo Tortu sigilla una stagione non proprio da incorniciare, tra infortuni e prestazioni molto al di sotto delle aspettative, culminata con la perdita del primato italiano sui 100m ad opera di Jacobs e oggi con l’uscita dalle olimpiadi in semifinale.

Nella gara disputata oggi valevole per la semifinale 2, secondo fino a pochi metri prima del traguardo, con 10″16 si è classificato settimo su nove atleti, non centrando la qualificazione per la finale.

