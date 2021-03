Ottimi risultati dello Yact Club Olbia nell’Italia Cup Laser

Dieci atleti olbiesi a Formia.

Lo Yacht Club Olbia ha partecipato nei giorni scorsi alla seconda tappa dell’Italia Cup del 2021, a Formia, a cui hanno partecipato oltre 400 regatanti da tutta Italia.

Trasferta difficile per la logistica, visto che il Lazio è zona rossa, ma ideale per le regate, con un bel vento nei tre giorni di regata che ha consentito di portare a termine tutte le 8 regate previste.

I dieci atleti provenienti da Olbia sono tornati alla base ottimi risultati. Nella classe olimpica Laser Standard – 44 barche – Cesare Barabino ha terminato la gara conquistando il quarto posto in classifica. Fra i Laser Radial – 184 barche – Enrico Tanferna si è piazzato all’ottavo posto assoluto e al terzo under 19. Nella classe giovanile Laser 4.7 – 172 barche – Salvatore Falchi è arrivato quindicesimo assoluto e terzo under 16, Carlo Calaresu ha concluso al diciassettesimo posto, mentre Antonio Barabino al diciottesimo.

Rientrati in Sardegna i ragazzi dello Yacht Club Olbia continuano gli allenamenti in vista della prossima regata, l’Europa Cup di Koper in Slovenia.

