Il Padel Wheelchair debutta a Porto Rotondo

La prima edizione del primo torneo di padel in carrozzina si è tenuta a Porto Rotondo. Il polo sportivo del borgo gallurese ha ospitato la prima tappa maschile del Padel Wheelchair. Questo è il torneo nazionale dedicato alle persone con disabilità, riconosciuto dalla Federazione italiana tennis e padel. L’evento, svoltosi tra 19 luglio e 20 luglio, è stato organizzato dall’associazione olbiese Padel Events, con Alessandro Romano e Giovanni Derosas in prima linea. Come spiega proprio Giovanni Derosas, presidente dell’associazione: “Questo è stato un evento storico per la Gallura e, soprattutto, per il movimento padel wheelchair, perché si è trattato del primo campionato italiano in carrozzina a punti. I partecipanti, cioè, hanno accumulato punteggio e potranno finalmente entrare in una classifica generale”. La manifestazione si è svolta a gironi ed hanno partecipato 16 ragazzi. Semifinali e finali si sono tenute sabato nel corso della giornata e le premiazioni allo Yacht Club Porto Rotondo. A vincere, Pippo Galliano e Mario Cabras. Quest’ultimo ragazzo, in particolare, proviene da Olbia.

A Olbia un altro primato nel padel

Alla luce dei recenti dati sul padel, è bene ricordare che, quando si parla di questa disciplina in Sardegna, la città dove tutto ha avuto inizio è Olbia. Qui, il padel è nato e si è affermato quasi dieci anni fa, nel 2015. L’iniziativa è stata presa proprio da Giovanni Derosas, che ha fondato la prima associazione sarda: “Quando ho iniziato, mi hanno preso per pazzo visionario, poi il padel ha preso piede ovunque”. Effettivamente, in maniera graduale, la disciplina si è diffusa a macchia d’olio in tutta l’isola, favorita anche dai grandi tornei disputati negli ultimi quattro anni. Tra questi, il FIP Platinum Sardegna. A Giovanni Derosas spetta anche un altro importante primato, quello di esser stato il primo, in Sardegna e in Italia, ad ottenere la qualifica di maestro nazionale di padel.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui