Olesya Nikolaeva è dell’Hermaea Olbia.

Chiude nel migliore dei modi la campagna di rafforzamento della squadra: Olesya Nikolaeva, schiacciatrice russa classe 1994 alta ben 188 centimetri, è una giocatrice dell’Hermaea Olbia. Nikolaeva ha legato buona parte della propria carriera alla Dinamo Kazan, formazione tra le più quotate in Europa con la quale ha avuto modo di giocare per ben sei stagioni.

Negli ultimi mesi Nikolaeva è stata forzatamente lontana dagli impegni ufficiali a causa di un infortunio, ma ora ha recuperato a pieno la condizione ed è pronta per la nuova avventura olbiese. Si tratta di una giocatrice completa e di grande spessore. Viene descritta come abile a sfruttare la sua prestanza fisica, ama giocare una palla alta e abbina le ottime doti di attaccante con dei buoni fondamentali difensivi. E’ molto affidabile in ricezione, sa rendersi insidiosa con la battuta jump float.

