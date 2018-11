Porto Rotondo, una prova di carattere non basta contro la Nuorese

Buona prova per i ragazzi di Simone Marini.

Ancora una bella prova d’orgoglio, che però non è bastata, per la matricola Porto Rotondo. Così come in campionato, ma a campi invertiti, i galluresi allenati da Simone Marini si sono arresi soltanto nel finale alla corazzata Nuorese per 2-3 nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia d’Eccellenza.

I verdeazzurri di Fabio Fraschetti trovano il vantaggio con il classe 2000 di Orosei Alessandro Boi. Il pareggio del Porto Rotondo arriva con Frisciata. Passano i minuti e i barbaricini mettono nuovamente il naso avanti grazie ad un calcio di rigore di Lazzarini. Un autogol di Russu rimette le cose a posto sino a quando ancora Lazzarini, questa volta su punizione trova l’ultimo e decisivo vantaggio che decide la partita.

Gara di ritorno in programma mercoledì 5 dicembre al Frogheri di Nuoro.

PORTO ROTONDO – NUORESE 2-3

PORTO ROTONDO: Deiana, Spiga, Marongiu, Russu, Frisciata Dan, Muzzu, Piccinnu, Muroni, Mulas, Piemonte, Bulla. A disposizione: Frisciata Dav, Laconi, Fresi, Nieddu S, Mascia, Nieddu M, Pellegrini, Derosas, Zenia. Allenatore. Simone Marini.

NUORESE: Peppas, Faye, Flavioni, Guazzaroni, Nanni, Kiwobo, Galeadis, Illario, Lazzarini, Menestrina, Boi. A disposizione: Ruggiu, Russu, Rolandone, Cocco, Cucchi, Vatieri, Alfano, Grigoriadis, Okonkwo. Allenatore: Fabio Fraschetti.

ARBITRO: Andrea Pani di Sassari

RETI: 22’ pt Boi (N), 5’ st Frisciata (PR); 17’ st Lazzarini su rigore (N), 24’ st Russu (PR Autogol), 33’ st Lazzarini (N);

(Visited 15 times, 1 visits today)