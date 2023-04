Canone unico a Olbia: la data della scadenza del pagamento e le sanzioni

La comunicazione dell’Aspo sul Canone unico a Olbia.

L’Aspo ha comunicato la scadenza del termine per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l’anno 2023. La data è non oltre il 31 luglio prossimo, come comunica l’azienda municipalizzata, ricordando che “in caso di omesso o tardivo pagamento oltre la data di 31 luglio (anche di un solo giorno), il Regolamento CUP del Comune di Olbia prevede che nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo”.

L’Aspo ha informato inoltre che “la mancata dichiarazione e richiesta di autorizzazione presso gli uffici competenti comporta, in caso di accertamento, una maggiorazione sul canone dovuto a titolo di indennità del 50% e a titolo di sanzione per abusivismo del 100% ai sensi della legge 160/2019 e dell’art. 19 del regolamento comunale”.

“Il pagamento delle somme richieste nell’avviso di pagamento che verrà trasmesso prima della scadenza indicata non sana l’abusiva esposizione – dice l’azienda – ne sostituisce l’obbligo di ottenere l’autorizzazione o concessione prescritta dalle vigenti norme di legge o di regolamento prima di effettuare le esposizioni”.

